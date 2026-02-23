Scholen in Mexico dicht om onrust na dood kartelleider

GUADALAJARA (ANP) - In meerdere staten in Mexico blijven scholen maandag gesloten. Na de dood van kartelleider Nemesio Oseguera Cervantes, beter bekend als El Mencho, hebben bendes in zes staten wegen geblokkeerd door auto's en vrachtwagens in brand te steken.

Er was vooral veel onrust in de staat Jalisco, van waaruit het gelijknamige kartel van El Mencho opereert. Onder meer in toeristenbestemming Puerto Vallarta werden auto's en diverse gebouwen in brand gestoken. Enkele internationale vluchten die onderweg waren naar de kuststad zijn uitgeweken. Tientallen vluchten vanuit de Verenigde Staten en Canada naar bestemmingen in Mexico zijn uit voorzorg geannuleerd.

Het Mexicaanse veiligheidskabinet meldde zondag even na 18.00 uur lokale tijd (01.00 uur Nederlandse tijd) op X dat van de ruim twintig wegblokkades die eerder in Jalisco waren gemeld, er nog vier actief waren. Het liet ook weten dat alle ziekenhuizen in de staat normaal opereren.