Venezuela laat 23 politieke gevangenen vrij

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 3:49
anp230226006 1
CARACAS (ANP) - De Venezolaanse autoriteiten hebben zondag opnieuw mensen vrijgelaten uit de gevangenis in het kader van de amnestiewet die donderdag werd ingevoerd. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal gaat het om 23 personen.
Het gaat onder meer om zeker zeven leden van de partij van oppositieleider en Nobelprijswinnares María Corina Machado, zo meldt haar beweging Vente Venezuela.
Zondag werd bekend dat meer dan tweehonderd politieke gevangenen in het land in hongerstaking zijn gegaan om hun vrijlating te eisen. De gedetineerden zijn boos omdat onder de nieuwe wet velen van hen niet in aanmerking komen voor amnestie.
De hongerstaking begon vrijdagavond in de Rodeo 1-gevangenis even buiten hoofdstad Caracas. Een team van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) mocht de gevangenen zondag bezoeken. Het was volgens de organisatie de eerste keer dat hulpverleners werden toegelaten in de gevangenis.
