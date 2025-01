SP richt vizier op ‘spook-Kamerleden’: dik betaalde PVV'ers drukken hun snor

SP-Kamerlid Michiel van Nispen eist opheldering over de rol van aantal PVV-Kamerleden die nauwelijks parlementair werk verrichten.

Uit een analyse van de SP op basis van gegevens van de Tweede Kamer blijkt dat meerdere PVV-Kamerleden amper moties, wetsvoorstellen, kamervragen, kamerstukken of amendementen indienen. Een opvallend voorbeeld is Vincent van den Born, die na meer dan 420 dagen in de Kamer nog geen énkel wapenfeit op zijn naam heeft staan. Daarnaast hebben elf andere PVV'ers niet meer dan drie moties ingediend. Ter vergelijking: bij de VVD geldt dit slechts voor één Kamerlid.

141.000 euro per jaar

Van Nispen vindt dat Kamerleden die weinig bijdragen, daar verantwoording over moeten afleggen. "Met een bruto jaarloon van zo’n 141.000 euro mag je best uitleggen waarom dik betaalde mensen zo weinig parlementaire taken uitvoeren", stelt hij. "Het straalt negatief af op het hele parlement."

Komende donderdag staat een debat op de agenda over een CDA-voorstel om het aantal moties te beperken, al lijkt er weinig steun voor te zijn. Van Nispen noemt zijn eigen motie vooral een signaal aan inactieve Kamerleden en hoopt dat er actie ondernomen wordt tegen wat hij ‘spook-Kamerleden’ noemt. "Een Kamerlid heeft geen formele baas of functioneringsgesprek, maar je bent wel verantwoording verschuldigd aan de kiezer."

Smoesjes

PVV-Kamerlid Chris Faddegon weerspreekt de kritiek en stelt dat zijn fractie, zowel binnen als buiten de Kamer, hard werkt. Volgens hem is het logisch dat sommige PVV’ers minder zichtbaar zijn, juist omdat de partij zo groot is.

Van Nispen vindt die uitleg onvoldoende. "Kamerleden worden niet betaald voor werk buiten de partij", zegt hij. "Wij hebben ook mensen op de loonlijst staan die voor ons werken, maar Kamerleden zitten hier voor wetgeving en om de regering te controleren. Als je volgens de statistieken op deze fronten niets doet, heb je wat uit te leggen."

Bron: De Telegraaf