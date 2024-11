Voor wie zelf niet snuift: hoe voelt het om cocaïne te gebruiken?

Voor honderdduizenden mensen is de vraag wat cocaïne met je doet niet zinnig. Zo'n vijf procent van de Nederlanders, zo'n 900,000 duizend landgenoten, weten het precies. Zij zijn de klanten van de zware criminaliteit. Maar voor wie zelf niet snuift: hoe voelt dat?

Cocaïne is een krachtige stimulerende drug die direct invloed heeft op de hersenen. Mensen die cocaïne gebruiken, ervaren meestal een combinatie van fysieke en mentale effecten die variëren van euforie tot verhoogde energie. De effecten zijn echter kortdurend en kunnen snel omslaan in negatieve gevoelens.

Wat gebeurt er in je lichaam?

Wanneer iemand cocaïne snuift, komt de stof via de neusslijmvliezen snel in het bloed terecht en bereikt het binnen enkele minuten de hersenen. Dit zorgt voor een onmiddellijke piek in energie en alertheid. De gebruiker voelt zich vaak:

Euforisch: Een intens gevoel van geluk en zelfvertrouwen.

Energiek: Gebruikers voelen zich vaak alsof ze meer aankunnen dan normaal. Ze kunnen langer doorgaan zonder zich moe te voelen.

Helder en gefocust: Cocaïne kan zorgen voor een gevoel van mentale scherpte, waarbij gedachten sneller lijken te gaan.

Spraakzaam en sociaal: Veel mensen voelen zich extraverter en hebben de neiging om meer te praten.

Deze effecten duren meestal tussen de 30 minuten en een uur, afhankelijk van de hoeveelheid en de manier waarop het wordt ingenomen. Voor die dertig minuten doen ze het, de snuivers.

De keerzijde van cocaïnegebruik

Hoewel de eerste effecten vaak als positief worden ervaren, zijn er ook veel negatieve kanten aan het gebruik van cocaïne. Zodra de effecten beginnen af te nemen, kunnen gebruikers last krijgen van:

Onrust en prikkelbaarheid: Na de piek kan er een gevoel van rusteloosheid of nervositeit optreden.

Depressie of leegte: Het contrast tussen de euforie tijdens het gebruik en het gevoel daarna kan leiden tot somberheid of zelfs depressieve gevoelens.

Hartkloppingen en verhoogde bloeddruk: Cocaïne stimuleert niet alleen de hersenen, maar ook het hart, wat kan leiden tot gezondheidsrisico's zoals hartproblemen.

Daarnaast is cocaïne erg verslavend . Het verlangen naar meer kan snel ontstaan, omdat gebruikers vaak opnieuw willen ervaren hoe goed ze zich voelden tijdens de eerste fase.

Waarom gebruiken mensen cocaïne?

Veel mensen gebruiken cocaïne vanwege het gevoel van controle en kracht dat het geeft. Het wordt soms gebruikt in situaties waarin men beter wil presteren, zoals tijdens werk of sociale evenementen. Gebruikers voelen zich vaak minder vermoeid en hebben minder behoefte aan slaap, voedsel of water. Dit kan echter gevaarlijk zijn, omdat het lichaam op dat moment op zijn reserves draait.