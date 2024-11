Schoof: Idsinga hield zich aan regels, meer kun je niet vragen

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof "betreurt" het dat staatssecretaris Folkert Idsinga (Financiën, NSC) opstapt, nadat hij onder vuur lag omdat hij zijn financiële belangen niet verder wilde openbaren. Coalitiepartij PVV hielp de oppositie aan steun voor een verzoek tot meer transparantie. Dat steekt Schoof, omdat hij zegt dat Idsinga zich aan alle regels hield: "meer kun je in redelijkheid van een bewindspersoon niet vragen", schrijft de premier in een verklaring.

Volgens de premier komt er "zeer binnenkort" meer duidelijkheid over wie Idsinga opvolgt. "We verliezen als kabinet een goede collega, die goede dingen aan het doen was op een cruciaal beleidsterrein dat iedereen in Nederland raakt."