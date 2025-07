Schoof in toespraak: slavernijverleden is 'iets van iedereen'

AMSTERDAM (ANP) - Het slavernijverleden is "iets van iedereen". Dat heeft demissionair premier Dick Schoof benadrukt in een toespraak bij de nationale herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Hij putte daarin uit ervaringen die hij opdeed tijdens zijn recente bezoek aan Caribisch Nederland, waar dat verleden "voelbaar aanwezig" is.

"Daar, en op al die andere plekken waar het is gebeurd, daar kun je alleen maar heel stil worden", zei Schoof. "Stil en nederig, tegenover zo onvoorstelbaar groot en diep menselijk leed. En tegenover de volstrekt absurde gedachte dat een mens niet van zichzelf zou kunnen zijn."

Schoof sprak van een "realiteit uit het verleden, waar ons verstand vandaag simpelweg niet meer omheen past". Hij zei ook dat "alle pijn en onrecht van toen, doorwerken in het heden."