Doodstraf geëist tegen oud-premier van Bangladesh na ongekend bloedbad in zomer 2024

Samenleving
door Redactie
donderdag, 16 oktober 2025 om 11:24
bijgewerkt om donderdag, 16 oktober 2025 om 11:42
Aanklagers in Bangladesh eisen de doodstraf tegen oud-premier Sheikh Hasina. Zij wordt bij verstek vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid na het dodelijke optreden tegen demonstranten in juli en augustus 2024.
Protesten tegen het beleid van Hasina werden toen met harde hand de kop ingedrukt. Hierbij vielen 1400 doden. Hasina (78), die vijftien jaar aan de macht was, trad uiteindelijk af en vluchtte naar India. Het proces tegen haar ging begin juni van start. Ze wordt samen met twee andere topfunctionarissen vervolgd.
Aanklagers beweren dat Hasina "de spil was rond wie alle misdaden tijdens de opstand van juli en augustus draaiden". Hasina zou uit zijn geweest op het behoud van de macht voor zichzelf en haar familie.

