Hockeysters groepswinnaar op EK na ruime zege op Frankrijk

Sport
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 19:15
MÖNCHENGLADBACH (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn als groepswinnaar doorgedrongen tot de halve finales van het EK in Mönchengladbach. Na eerdere zeges op Ierland (2-0) en Duitsland (5-1) was het team van bondscoach Raoul Ehren in het laatste groepsduel met 6-0 te sterk voor Frankrijk. Oranje speelt in de halve finales tegen Spanje, de nummer 2 van de andere poule.
Anne Veenendaal kreeg voor het eerst in Mönchengladbach een kans onder de lat. De keepster hoefde amper in actie te komen tegen het zwakke Frankrijk.
Het dominante Oranje had halverwege al een 4-0-voorsprong te pakken. Marijn Veen opende de score, Yibbi Jansen maakte de 2-0 uit een strafcorner, waarna Frédérique Matla twee strafballen benutte. Na rust waren Jansen en Luna Fokke nog trefzeker uit strafcorners, 6-0.
De Nederlandse hockeysters wonnen de laatste vier edities van het EK. Ze kunnen voor het eerst vijf keer op rij Europees kampioen worden. In totaal wonnen ze twaalf van de zestien eerdere edities.
