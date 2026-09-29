Schoonouders medewerker New York Times verdacht van moord op hem

SAN FRANCISCO (ANP) - De schoonouders van een medewerker van The New York Times worden verdacht van moord op hem, melden buitenlandse media, waaronder de toonaangevende Amerikaanse krant zelf. De 40-jarige Jonathan McKinsey werkte als hoofd engineering bij de afdeling die verantwoordelijk is voor de interactieve spellen van The New York Times. Hij werd afgelopen zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats van een sportveld in het Amerikaanse Dublin, even ten oosten van San Francisco.

De schoonouders van McKinsey worden verdacht van de moord op hem. Het gaat om Shouyong Zhang en Shili Chen, allebei 77 jaar oud. Zij moeten woensdag voor de rechter verschijnen.

Het is onduidelijk wat het motief voor de moord was. McKinsey en zijn vrouw hadden een turbulent huwelijk, schrijft The New York Times op basis van rechtbankdocumenten. Beiden waren een zaak begonnen vanwege huiselijk geweld. Ze woonden niet meer samen en hadden een scheiding aangevraagd.

McKinsey werkte sinds 2023 voor The New York Times.