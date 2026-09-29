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Artsen gebruiken steeds vaker AI

gezondheid
door Ans Vink
dinsdag, 29 september 2026 om 6:51
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Steeds meer zorgprofessionals gebruiken AI. Maar door het ontbreken van duidelijke richtlijnen nemen de risico's voor de patiënt toe.
Dat blijkt volgens De Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Bijna twee derde wijkt uit naar persoonlijke AI-tools zoals ChatGPT. Van de ondervraagden zegt 83 procent dat training ontbreekt, beperkt beschikbaar is of niet structureel wordt aangeboden. Ruim de helft ziet dat duidelijke processen ontbreken om het gebruik van AI te controleren.
Ondertussen wordt AI al voor allerlei medische toepassingen ingezet. Van de zorgprofessionals die kunstmatige intelligentie gebruiken, zet 30 procent de technologie in voor waarschuwingen over gevaarlijke medicijncombinaties voor hun patiënten. Ruim een kwart laat AI diagnoses voorstellen op basis van symptomen.
Of medewerkers patiëntgegevens invoeren in de bekende chatbots is niet onderzocht. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde eerder dat dit soort informatie bij aanbieders van deze diensten terecht kan komen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de risico's

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