Nederlandse darters opnieuw vroeg uitgeschakeld in Premier League

NOTTINGHAM (ANP) - Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in de Premier League Darts. In Nottingham kwamen de Nederlanders, net als vorige week in Cardiff, niet verder dan de kwartfinales.

Van Gerwen kwam tegen de Welshman Jonny Clayton op een 2-0-voorsprong in legs, maar ging uiteindelijk met 6-3 onderuit. Daarna was het de beurt aan WK-finalist Van Veen, maar de Engelsman Luke Humphries was met 6-4 te sterk.

Dit seizoen wist Van Gerwen een speelronde te winnen, ook verloor hij een keer in de finale. Van Veen bereikte de finale drie keer maar wist geen daarvan winnend af te sluiten.