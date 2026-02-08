ECONOMIE
Seguro verslaat uiterst rechtse Ventura in Portugese verkiezingen

Samenleving
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 21:45
LISSABON (ANP/AFP) - De centrumlinkse kandidaat António José Seguro heeft een overtuigende overwinning geboekt op zijn uiterst rechtse rivaal André Ventura bij de Portugese presidentsverkiezingen van zondag. Dat komt naar voren in twee gezaghebbende exitpolls.
Volgens prognoses van twee nationale televisiestations kreeg de 63-jarige Seguro tussen de 67 en 73 procent van de stemmen, tegenover 27 tot 33 procent voor de 43-jarige Ventura.
De Portugezen trokken zondag naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Ongeveer 11 miljoen Portugezen konden stemmen.
Seguro had in de eerste ronde 31,3 procent van de stemmen gehaald. Hij kreeg zondag de steun van conservatieve kiezers om zo de uiterst rechtse kandidaat André Ventura van de overwinning te houden. Ventura kreeg in de eerste ronde 23,5 procent van de stemmen.
