Veiligheidskabinet Israël wil controle over Westoever vergroten

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Het Israëlische veiligheidskabinet heeft maatregelen goedgekeurd die de Israëlische controle over de bezette Westelijke Jordaanoever versterken en de weg vrijmaken voor verdere uitbreiding van Joodse nederzettingen in het Palestijnse gebied. Dat melden minister van Financiën Bezalel Smotrich en minister van Defensie Israel Katz.

Israël bezet de Westoever sinds 1967. Het gebied is voorbestemd om het grootste deel te vormen van een toekomstige Palestijnse staat, maar wordt door veel voornamelijk rechtse Israëli's als Israëlisch grondgebied beschouwd.

De stap omvat onder meer de afschaffing van al decennia bestaande regelgeving die Joodse burgers verbood land te kopen op de Westoever. Volgens Smotrich is de maatregel erop gericht "onze wortels in alle regio's van het land Israël te verdiepen en het idee van een Palestijnse staat te begraven".

Het Palestijnse bestuur in Ramallah veroordeelt het besluit dat gericht is op "annexatie van de bezette Westelijke Jordaanoever".