Snowboardsters Peperkamp en Van Vreden lopen finale big air mis

LIVIGNO (ANP) - Melissa Peperkamp en Romy van Vreden zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de kwalificatie op de big air. Beide Nederlandse snowboardsters wisten in het Livigno Snow Park niet bij de eerste twaalf te eindigen.

De 21-jarige Peperkamp zette twee beste scores neer van 70,25 en 66,75 punten en kwam daarmee uit op 137,00. Van Vreden, die 20 jaar is, noteerde 74,75 en 60,25, goed voor een totaal van 135,00. Peperkamp eindigde als 21e en Van Vreden als 22e. Er deden 29 snowboardsters mee. De finale van de big air is maandag.

Eerder op zondag strandde snowboardster Michelle Dekker op de parallelreuzenslalom in de achtste finales.

Slopestyle

Peperkamp wist vier jaar geleden bij de Olympische Spelen in Beijing als nummer 11 in de kwalificatie wel de finale van de big air te bereiken. Daarin eindigde ze knap als zesde. Van Vreden voldeed nipt aan zowel de internationale als de nationale eis voor deelname en debuteerde op de Olympische Spelen.

Peperkamp en Van Vreden komen in Italië ook nog in actie op de olympische slopestyle. De kwalificatie is maandag 16 februari.