Senaat VS keurt financiering immigratiebeleid Trump goed

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat heeft een voorstel goedgekeurd om ongeveer 70 miljard dollar (60 miljard euro) uit te trekken voor het immigratiebeleid van de regering-Trump. Het geld gaat volgens Amerikaanse media als The Hill en Politico onder meer naar diensten als vreemdelingenpolitie ICE en grensbewakingsdienst Border Patrol.

Senatoren stemden grotendeels langs partijlijnen, waarbij vrijwel alle Republikeinen voor stemden. Het voorstel moet ervoor zorgen dat er de rest van Trumps ambtsperiode geld is voor de uitvoering van zijn immigratiebeleid. Het Huis moet het voorstel ook nog behandelen en dat gebeurt vermoedelijk komende week.

De behandeling van het voorstel liep eerder vertraging op door een politieke rel. Die draaide om de geplande oprichting van een fonds van ongeveer 1,8 miljard dollar voor mensen die claimden onterecht vervolgd te zijn. Dat lag ook bij Republikeinen gevoelig en de regering heeft inmiddels de handen afgetrokken van het fonds.