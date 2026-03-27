Vijf arrestaties in onderzoek naar criminele drugsbende

DRIEBERGEN (ANP) - Vijf mensen zijn woensdag opgepakt in Rotterdam en Hazeldonk. Ze worden onder meer verdacht van het aansturen van een criminele organisatie, drugstransporten en wapenbezit. Dat meldt de politie.

Het onderzoek naar een Nederlandse groepering die partijen verdovende middelen zou rippen, begon vorig najaar. Een loods in België kwam in beeld, waar regelmatig enkele Nederlanders samenkwamen. Ook werd daar een grote container afgeleverd.

Woensdag zijn de vijf vlak voor de grens met België aangehouden. Vier komen er uit Rotterdam (een 29-jarige vrouw en mannen van 23, 34 en 40 jaar). De vijfde is een 30-jarige man uit Den Bosch.

In locaties in Rotterdam en België zijn honderden grammen verdovende middelen, een vuurwapen en een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. In de container zat een partij van 800 kilo drugs, vermoedelijk metamfetamine. De vijf worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.