ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Senegal komt met nog strengere anti-lhbti-wet

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 6:30
anp120326032 1
DAKAR (ANP/AFP/RTR) - Senegal heeft de straf voor relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verhoogd naar 5 tot 10 jaar cel. Eerder was dat 1 tot 5 jaar cel. De beslissing komt te midden van een harde campagne tegen de lhbti-gemeenschap in het land.
Een enorme meerderheid van de nationale vergadering in Senegal stemde in met het wetsvoorstel, dat ook straffen oplegt voor mensen die schuldig worden bevonden aan het "promoten" en "financieren" van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. 135 stemden voor, 0 tegen en 3 onthielden zich van stemming.
Sinds februari zijn er tientallen mannen gearresteerd op grond van de anti-lhbti-wetten in Senegal. Doorzoekingen van telefoons en beschuldigingen van homoseksualiteit vormen vaak de aanleiding voor arrestaties.
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

69853191_m

Waar komen al die daklozen in Amsterdam vandaan? En wat gaan we er aan doen

132541356_m

Zes datingapp-fouten die je matchkansen de grond in boren

Loading