Senegal komt met nog strengere anti-lhbti-wet

DAKAR (ANP/AFP/RTR) - Senegal heeft de straf voor relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verhoogd naar 5 tot 10 jaar cel. Eerder was dat 1 tot 5 jaar cel. De beslissing komt te midden van een harde campagne tegen de lhbti-gemeenschap in het land.

Een enorme meerderheid van de nationale vergadering in Senegal stemde in met het wetsvoorstel, dat ook straffen oplegt voor mensen die schuldig worden bevonden aan het "promoten" en "financieren" van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. 135 stemden voor, 0 tegen en 3 onthielden zich van stemming.

Sinds februari zijn er tientallen mannen gearresteerd op grond van de anti-lhbti-wetten in Senegal. Doorzoekingen van telefoons en beschuldigingen van homoseksualiteit vormen vaak de aanleiding voor arrestaties.