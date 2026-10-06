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Separatisten Mali weg uit strategisch belangrijke plaats

Samenleving
door anp
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BAMAKO (ANP/RTR) - Separatisten in Mali hebben hun terugtrekking gemeld uit de strategisch belangrijke plaats Kidal. Dat is volgens het Azawad Liberation Front (FLA) een reactie op luchtaanvallen van de strijdkrachten.
"Het FLA benadrukt dat het om een tijdelijke operationele maatregel gaat, bedoeld om de eigen mensen en logistieke middelen te beschermen", meldt de groep in een verklaring.
Het vertrek van de rebellen is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde het noordelijke Kidal een half jaar geleden tijdens een landelijke reeks aanvallen waarbij ook de minister van Defensie werd gedood.
Russische hulp
De strijdkrachten hadden eerder op dinsdag aangegeven lucht- en grondoperaties uit te voeren rond Kidal. Een bron zegt dat pro-regeringstroepen en Russische strijders de plaats inmiddels zijn binnengetrokken.
Mali, waar een militair regime aan de macht is, steunt al langer op Russische hulp. Eerst waren er huurlingen van Wagner, later van opvolger Africa Korps.
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