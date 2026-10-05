Nog even genieten van heerlijk nazomerweer: later in de week gaat de knop definitief om

Wie nog een laatste zomerse dag wil meepikken, moet er snel bij zijn. Weeronline verwacht dat het zonnige weer tot het midden van de week aanhoudt. Daarna volgt een flinke weersomslag. Vanaf donderdag zakt het kwik met zo'n 8 graden en komt de regen terug.

Zo ziet je week eruit

Maandag en dinsdag: 19 tot 22 graden. Dat is behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Normaal ligt de temperatuur nu tussen de 15 en 17 graden. De ochtend is fris en er kan mist hangen, maar daarna krijgt de zon alle ruimte.

Woensdag: 20 tot 22 graden. De dag begint zacht en zonnig. In de middag trekt het dicht en in het westen kan het al gaan regenen. 's Avonds kan het ook in andere delen van het land nat worden.

Uit met de pret

Donderdag: 14 tot 15 graden. Dan is het echt klaar met de pret. De temperatuur keldert en regelmatig vallen er buien. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige wind.

Wat betekent dit voor jou?

Wil je nog een keer zonder jas naar buiten en van de zon genieten, dan zul je er vandaag, morgen en op de ochtend van woensdag bij moeten zijn. Houd 's ochtends rekening met mist en haal de paraplu en een warmere jas vast tevoorschijn voor wat er aan het einde van de week op je afkomt.