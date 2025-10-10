Rusland lokt nieuwe soldaten met megabonussen: ‘Enthousiasme voor oorlog sterk afgenomen’

De Russische overheid probeert met enorme geldbedragen nieuwe soldaten te werven voor de oorlog in Oekraïne . In sommige regio’s is de premie voor nieuwe rekruten verviervoudigd. “Het enthousiasme voor de oorlog is sterk afgenomen”, zegt Rusland -correspondent Olaf Koens.

In de Siberische regio Tjoemen krijgen nieuwe aanmelders inmiddels een worst van 3 miljoen roebel voorgehangen, omgerekend zo’n 31.500 euro. Dat bedrag komt bovenop de 4200 euro die de centrale overheid uitkeert. Daarmee ontvangen nieuwe soldaten in één klap het equivalent van drie lokale jaarsalarissen. “Rusland kent een dienstplicht, maar de opkomst en inzet van dienstplichtigen is beperkt, dus moet er gezocht worden naar nieuwe rekruten”, legt Koens uit.

Armoede

De forse bonussen trekken vooral mensen uit arme gebieden. “Er worden steeds grotere geldbedragen geboden om niet alleen armlastige mensen uit de provincie in te lijven in het leger, maar wellicht ook rekruten uit kleinere en middelgrote steden”, zegt Koens. Toch verdwijnt een deel van die bedragen in de zakken van corrupte functionarissen. “De corruptie tiert welig, van de aanmeldingscentra tot aan het front. Vaak worden delen van zulke bonussen afgetroggeld, of moeten soldaten nog altijd hun eigen uitrusting betalen”, weet Koens.

Volgens Amerikaanse analisten kan Rusland dankzij deze royale beloningen maandelijks 30.000 tot 40.000 nieuwe soldaten mobiliseren. President Vladimir Poetin zei vorige maand dat er inmiddels 700.000 Russische militairen in Oekraïne vechten.

Twee procent van het bbp

"Rusland heeft tot nu toe het vermogen behouden om extra mankracht voor de oorlog te mobiliseren, geholpen door royale bonussen die in 2025 in totaal kunnen oplopen tot 2 procent van het bbp", schrijft de Amerikaanse denktank Center For Strategic and International Studies in een recent rapport.

Tegelijkertijd lopen de verliezen hoog op. Het onafhankelijke Russische medium Mediazona heeft inmiddels meer dan 132.000 namen van omgekomen soldaten geïdentificeerd en schat dat het werkelijke dodental boven de 200.000 ligt.

Groeiende oorlogsmoeheid

De oorlog duurt nu al ruim drieënhalf jaar en tast volgens Koens zichtbaar het moreel aan. “Het is al langere tijd duidelijk dat het enthousiasme voor de oorlog onder de Russische bevolking aan het afnemen is. Van grote overwinningen is ook aan de Russische kant allang geen sprake meer.”

Met geld probeert Moskou het moreel hoog te houden, maar volgens Koens “blijkt zelfs een miljoen roebel niet genoeg om iedereen te overtuigen.”