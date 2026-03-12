ECONOMIE
Sheriff: vermoedelijk geen gewonden bij incident synagoge VS

door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 19:19
WEST BLOOMFIELD (ANP) - Bij het schietincident bij een synagoge in de Amerikaanse staat Michigan zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Dat meldt de county-sheriff aan CNN. "Op dit moment zijn er geen berichten dat iemand gewond is geraakt, op wellicht de schutter na."
Bij de Temple Israel in West Bloomfield nabij Detroit ramde eerder een auto de gevel van de synagoge. Vervolgens zou er zijn geschoten, naar verluidt door een bewaker. In het complex bevinden zich onder meer een school en een voorschoolse opvang. Die waren op het moment van het incident geopend.
