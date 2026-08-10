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Atlete Van Klinken met 'sterretjesgezicht' weer op medaillejacht

Sport
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 14:08
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BIRMINGHAM (ANP) - Jorinde van Klinken heeft een nieuwe 'signature', zoals de atlete het zelf noemt, op de EK atletiek in Birmingham. Met een plaktattoo heeft ze haar wangen versierd met goudkleurige sterretjes. Ze toonde ze met een lach na de kwalificaties van het kogelstoten, waarin ze zich met de vijfde plaats (18,65 meter) plaatste voor de finale.
"Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en ik ben niet zo van de make-up, dus dit is mijn 'signature'. Alida van Daalen heeft ze ook. We dragen ze sinds Ramona", zei Van Klinken. In het Amerikaanse Ramona wierp ze in april de discus naar een Nederlands record van 70,99 meter.
Van Klinken won twee jaar geleden op de EK in Rome zilver bij het discuswerpen én het kogelstoten. Ze denkt dat staaltje te kunnen herhalen in Birmingham. Een medaille met de kogel wordt het lastigst. "Jessica Schilder is de zware favoriet en ik zit bij de vier of vijf die strijden voor de twee andere medailles. Ik hoop in de finale een persoonlijk record te stoten en over de 20 meter te komen; dan doe je serieus mee om de medailles."
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