Gu succesvolste freestyleskiester na goud op halfpipe

LIVIGNO (ANP/AFP) - De Chinese freestyleskiester Eileen Gu heeft op de slotdag van de Olympische Spelen in Italië de gouden medaille veroverd op het onderdeel halfpipe. Na haar twee gouden plakken van Beijing in 2022 is ze nu de succesvolste freestyleskiester in de geschiedenis van de Spelen.

De in San Francisco geboren Gu (22) veroverde eerder in Livigno ook zilver op de onderdelen big air en slopestyle. Ze was in Italië de enige olympiër die meedeed aan de drie onderdelen: big air, halfpipe en slopestyle.

De Chinese Li Fanghu pakte de zilveren medaille op de halfpipe, de Britse Zoe Atkin veroverde het brons. De finale werd door hevige sneeuwval verschoven van zaterdag naar zondag.