Skiërs gered en nog negen vermist in bergen noorden Californië

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 10:36
TRUCKEE (ANP) - Reddingswerkers hebben zes door een lawine getroffen skiërs in het noorden van Californië gered. Twee van hen moesten naar een ziekenhuis volgens Amerikaanse media. Ze waren op een skitocht met nog negen anderen die vooralsnog vermist zijn. Naar de negen wordt door reddingswerkers in gevaarlijke winterse weersomstandigheden gezocht.
Een groep van vijftien personen, onder wie vier gidsen, werd dinsdagochtend tijdens stormachtig weer door de lawine getroffen in bergen aan de grens met Nevada en ten noorden van Lake Tahoe. De zes werden relatief snel gelokaliseerd, maar reddingswerkers konden ze aanvankelijk niet bereiken.
