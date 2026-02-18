Omwonenden azc Lochem krijgen ieder 1000 euro om 'eigen veiligheid te regelen'

De gemeente Lochem wil omwonenden van het azc aan de Ampsenseweg 1000 euro per adres gaan uitkeren. Niet als schadevergoeding, maar om het gevoel van veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Het gaat om een subsidie voor ‘preventieve maatregelen’ op eigen terrein. Denk aan een buitenlamp, camera of hek in de tuin. Maximaal 24 adressen, zowel huishoudens als bedrijven, kunnen aanspraak maken op maximaal 1000 euro. In totaal trekt de gemeente Lochem 24.000 euro uit aan het project, betaald uit de reserveopvang ontheemden.

Compensatie

Het is een opvallende zet van de Lochemse beleidsmakers. In het officiële besluit staat dat het ‘compenseren van maatregelen in de privésfeer bijna bij geen enkele andere gemeente wordt gedaan’. En ook: ‘De gemeente is niet verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast door de opvanglocatie.’

Toch kiest het college er bewust voor om geld vrij te maken. Volgens burgemeester en wethouders is dat nodig vanwege de maatschappelijke onrust rond het azc. De regeling moet zorgen voor meer draagvlak en rust in de buurt.

Koerswijziging

Lang hield Lochem vol dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers verantwoordelijk is voor begeleiding, veiligheid en het voorkomen van overlast. Ook was steeds het uitgangspunt dat alle kosten bij het Rijk en het COA lagen.

Nu zegt het college feitelijk: juridisch zijn we niet aansprakelijk, maar we doen dit toch. ‘In het algemeen belang’, geeft het college aan. Binnen het gemeentehuis verschillen juristen van mening over het risico op precedentwerking.

De subsidieregeling ligt ter inzage. Omwonenden en ondernemers kunnen tot 6 maart reageren, waarna het college een definitief besluit neemt.

Grote gezinnen

Ondertussen wordt het azc steeds concreter. Het COA is gestart met de realisatie van 40 van de 185 opvangplekken. Vier bungalows worden klaargemaakt. De eerste asielzoekers, vooral grote gezinnen, worden in de tweede week van maart verwacht.

Volgens het college past alles binnen eerder gemaakte afspraken, inclusief verkeerslessen, fietsverlichtingscontroles en extra begeleiding.