ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Velzeboer en Bergsma vlaggendragers sluitingsceremonie Spelen

Sport
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 23:25
anp210226139 1
VERONA (ANP) - Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma zijn zondag de vlaggendragers tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen, die niet in Milaan maar in Verona plaatsvindt. Velzeboer won in het shorttrack twee gouden medailles, op de 500 en de 1000 meter. Langebaanschaatser Bergsma won zaterdag goud op de massastart, nadat hij eerder al brons had gepakt op de 10 kilometer.
De sluitingsceremonie vindt plaats in de historische Arena di Verona, een Romeins amfitheater dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers. Het schouwspel, in een arena waar normaal gesproken theater en opera worden opgevoerd, begint om 20.30 uur.
loading

POPULAIR NIEUWS

103457411 m normal none

Hoe ongezond is drop? En hoeveel kan je per dag veilig eten?

ANP-319777996

Stier doorboort hart van Spanjaard (71) op Valentijnsdag

149578434_m

5 tekenen dat je emotioneel beschadigd bent

39eae713be3a730bfab319ce5c115c40,fed4b38d

Hoe ALS Eric Dane sloopte

generated-image

19 snacks die je bloeddruk op natuurlijke wijze kunnen helpen verlagen

150961381_m

Dokters dachten dat ze last had van de overgang. Het was kanker

Loading