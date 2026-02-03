ECONOMIE
Slachtoffer zedenzaak voelt zich "geterroriseerd en bedreigd"

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 14:22
anp030226124 1
GRONINGEN (ANP) - Een van de slachtoffers in de omvangrijke zedenzaak tegen de 32-jarige Mark S. uit Borculo voelde zich vijf jaar lang geterroriseerd en bedreigd door de verdachte. "Mark, vijf jaar lang heb ik in angst en stress geleefd", zei ze dinsdag in haar slachtofferverklaring.
Het Openbaar Ministerie verdenkt de man uit Borculo van verkrachting, ontucht, mensenhandel en het afpersen van tientallen slachtoffers door te dreigen naaktbeelden van hen te verspreiden. Steeds deed hij zich met verschillende accounts voor als iemand anders.
De verdachte had talloze aliassen waarmee hij volgens het Openbaar Ministerie zijn slachtoffers manipuleerde en bedreigde, bleek op de eerste zittingsdag. "Je werd steeds dreigender", zei het slachtoffer dat als eerste gebruikmaakte van haar spreekrecht. "Ik vraag me nog steeds af hoe jij dit alleen hebt kunnen doen? Ik kreeg iedere dag zoveel berichten van die nepaccounts dat ik na je aanhouding niet kon geloven dat alleen jij hierachter zat."
