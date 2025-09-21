Syrië op 5 oktober voor het eerst na machtswissel naar de stembus

DAMASCUS (ANP/AFP) - Syrië houdt op 5 oktober parlementsverkiezingen, meldt de Syrische kiescommissie. Ze waren eerder gepland voor 15 tot en met 20 september. Het is niet duidelijk waarom ze destijds niet plaatsvonden, al werden ze eind augustus in de Druzenprovincie Sweida en de Koerdische regio's Raqqa en Hasakah voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de veiligheidssituatie aldaar.

Volgens de in maart aangenomen grondwettelijke verklaring kiezen de Syriërs een overgangsparlement dat een eenmalig hernieuwbaar mandaat krijgt van dertig maanden. Het worden de eerste parlementsverkiezingen in Syrië sinds president Bashar al-Assad in december werd verjaagd.

De komende wetgevende macht zal bestaan ​​uit 210 volksvertegenwoordigers. 140 van hen worden aangewezen door lokale commissies onder toezicht van de kiescommissie, 70 anderen worden voorgedragen door interim-president Ahmed al-Sharaa.