Slowakije ziet neerschieten premier Fico nu als terreurdaad

BRATISLAVA (ANP/AFP) - De autoriteiten in Slowakije onderzoeken het neerschieten van premier Robert Fico niet langer als een poging tot moord, maar als een terreurdaad. De verdachte is daar volgens het Openbaar Ministerie over geïnformeerd.

Fico (59) raakte in mei ernstig gewond toen hij van dichtbij onder vuur werd genomen. Hij moest herhaaldelijk worden geopereerd. Slowaakse media berichtten dat de vermeende schutter een 71-jarige dichter is. Hij werd beschuldigd van poging tot moord en zit nog vast.