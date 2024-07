Transferwaarde van Oranje in de lift na winst op Roemenië. En hoe scoort Turkije in de dataset?

Het Nederlands Elftal en zijn fans hadden na de matige groepswedstrijden eindelijk weer wat te juichen. Oranje speelde erg sterk in de knock-out-wedstrijd tegen Roemenië, en dat vertaalt zich ook direct in de marktwaardes van de spelers. Er is in één klap tien miljoen euro bijgekomen als je naar de gehele selectie kijkt, blijkt uit een analyse van databedrijf BEBR in samenwerking met BNR

In totaal is de Oranje-selectie nu 910 miljoen euro waard, waarbij Frenkie de Jong ook is meegerekend. Uitblinker Cody Gakpo verhoogde met zijn weergaloze goal en assist zijn transferwaarde met 3,4 procent naar 60,6 miljoen euro. En daarmee was hij relatief nog niet eens de grootste stijger.

Verdediger Stefan de Vrij (+5,1%, naar 7,8 miljoen euro), de geblesseerd uitgevallen Steven Bergwijn (+4,25%, naar 20,1 miljoen euro), PSV-middenvelder Jerdy Schouten (4,0%, naar 39,2 miljoen euro) en de tweemaal scorende Donyell Malen (+3,5%, naar 43,2 miljoen euro) schoten nog harder in prijs omhoog.

Het Turkse elftal steekt hierbij enigszins flets af. Zij vertegenwoordigen volgens het databedrijf een waarde van 'slechts' 305 miljoen euro. Wonderkind Arda Güler van Real Madrid is met 44 miljoen euro de duurste speler op de transfermarkt. Op de tweede plaats staat Hakan Çalhanoğlu van Inter (36,9 miljoen euro), en derde is de in Arnhem geboren Ferdi Kadioglu, de linksback van Fenerbahçe, met 31,3 miljoen euro.

Maar let op: het Turkse elftal is met die 305 miljoen euro ongeveer net zoveel waard als het team van Oostenrijk...

Het bedrijf BEBR van de Groningse wetenschapper Marije Haeck maakt bij het samenstellen van de transferwaardes gebruik van 240 parameters, over onder meer fysieke gegevens, speltechnische metingen, zoals pass-precisie, de duur van het contract, maar ook het aantal volgers op Instagram en TikTok wordt meegewogen.