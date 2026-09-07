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Nederlandse grimeur Arjen Tuiten wint Emmy voor The Pitt

Samenleving
door Redactie
maandag, 07 september 2026 om 6:04
bijgewerkt om maandag, 07 september 2026 om 7:07
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 De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft in de nacht van zondag op maandag een Emmy Award gewonnen voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. De 45-jarige make-upartist maakte voor de laatste aflevering in het tweede seizoen, waarin een keizersnede wordt verricht, een realistische replica van het lichaam van de patiënt.
De Emmy Award geldt als de meest prestigieuze Amerikaanse televisieprijs. Tuiten maakte deel uit van een team van zes mensen dat verantwoordelijk was voor de beste 'Prosthetic Make-up' in de aflevering. Hij werkte in totaal mee aan vijf afleveringen van The Pitt in het tweede seizoen.
De Nederlander laat aan het ANP weten dat hij "erg vereerd is" en dat de winst "onverwacht" is. De grimeur kon niet zelf bij de uitreiking in Los Angeles aanwezig zijn omdat hij momenteel werkt aan de nieuwe film Heat 2.
De Emmy voor beste Prosthetic Make-up werd uitgereikt tijdens de tweede dag van de prijzen in de meer technische categorieën. De ceremonie voor de Emmy's voor acteurs vindt op 14 september plaats. Eerder ontving Tuiten, die al twee decennia woont en werkt in Hollywood, twee keer een Oscarnominatie.
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