Succesvol fascisme begint met geweld. Om de samenleving rijp te maken voor een sterke man. De anti-antifa heeft dat goed begrepen.

Brand in asielzoekerscentrum Loosdrecht

In Loosdrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een asielzoekerscentrum (AZC). De brand werd rond het midden van de nacht gemeld, waarna brandweer en politie massaal uitrukten.

Het vuur zou snel om zich heen hebben gegrepen, maar kon na enige tijd onder controle worden gebracht. Over de omvang van de schade is nog geen definitief beeld, al lijkt een deel van het gebouw zwaar beschadigd.

Mogelijk sprake van brandstichting

De politie laat weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Specialisten doen sporenonderzoek op de locatie en sluiten geen enkel scenario uit. Ook wordt gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn en of getuigen iets verdachts hebben gezien in de omgeving.

Vooralsnog is er geen informatie vrijgegeven over mogelijke verdachten of aanhoudingen.

Bewoners geëvacueerd

De aanwezige bewoners van het AZC zijn uit voorzorg geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn enkele mensen nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie.

De geëvacueerde bewoners zijn tijdelijk elders opgevangen. Gemeente en hulpdiensten werken samen om opvang en begeleiding te regelen.

Onrust en reacties

De brand komt op een moment dat asielopvang in Nederland op meerdere plekken onderwerp van discussie is. Incidenten rond opvanglocaties leiden vaker tot spanningen, al is nog onduidelijk of daar in dit geval sprake van is.

De gemeente heeft laten weten geschrokken te zijn en roept op om niet te speculeren over de toedracht zolang het onderzoek loopt. Meer informatie wordt later vandaag verwacht.