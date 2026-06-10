Wie profiteert van het WK – en wie niet?

Donderdag begint in de VS, Canada en Mexico het grootste WK voetbal ooit: 48 landen, 104 wedstrijden, één maand lang. En nog nooit draaide een toernooi om zoveel geld. De FIFA verwacht alleen al uit dit WK bijna acht miljard euro op te halen, vooral uit tv-rechten (44 procent), tickets en hospitality (een derde) en sponsoring (20 procent), schrijft de Süddeutsche Zeitung

De grootste winnaar is de bond zelf. De zestien gaststeden – elf Amerikaanse, drie Mexicaanse en twee Canadese – zien af van belastinginkomsten en accepteren kostbare FIFA -eisen rond fanzones en stadions. Steden als Chicago en Minneapolis haakten daarom af. Ook de zes mondiale topsponsors profiteren: Adidas (contract sinds 1970, verlengd tot 2030), Coca-Cola, Visa, Hyundai, Qatar Airways en het Saoedische Aramco betalen elk naar schatting 100 tot 150 miljoen euro per WK-cyclus. Adidas mikt op één miljard euro WK-omzet en acht miljoen verkochte wedstrijdballen.

Spelers en clubs delen voorzichtig mee. De prijzenpot stijgt van 625 naar bijna 750 miljoen euro; de wereldkampioen krijgt 43 miljoen, een Nederlandse speler zou bij winst circa 400.000 euro op zijn rekening zien. Ruim 500 clubs ontvangen compensatie – Manchester City int volgens de DKB-bank 4,5 miljoen, Bayern München 3,8 miljoen.

De grote verliezer: de fan. Een finaleticket kost tot 11.000 dollar, en de officiële wederverkoopplatformen drijven prijzen verder op. De procureurs-generaal van New York en New Jersey zijn onderzoeken gestart naar wat zij "een doolhof van verwarring, kunstmatige schaarste en woekerprijzen" noemen.

En de economie? FIFA belooft 35 miljard euro extra wereldwijde output, maar economen van Saxo Bank noemen dat fors overdreven – in de VS gaat het om minder dan 0,1 procent van het bbp.