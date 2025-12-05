Soedanese stad el-Fasher 'enorme plaats delict'

LONDEN (ANP) - De Soedanese stad el-Fasher is volgens waarnemers 'een enorme plaats delict' met hopen opgestapelde lijken in straten en massagraven. De Rapid Support Forces (RSF) die de stad zes weken geleden innamen, proberen bewijs voor hun massamoorden te vernietigen, meldt de Britse krant The Guardian.

Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn, maar volgens Britse parlementariërs vele tienduizenden. Sarah Champion van de parlementscommissie internationale samenwerking zei dat volgens de meest bescheiden schattingen er in de afgelopen drie weken 60.000 mensen zijn vermoord. Ongeveer 150.000 inwoners van de stad zijn waarschijnlijk niet gevlucht en zouden er nog moeten zijn. Voor de verovering van de stad door de RSF zouden er ongeveer een kwart miljoen mensen hebben gewoond.

Nathaniel Raymond van het Yale Humanitarian Research Lab zei dat de stad uitgestorven lijkt. Zijn organisatie maakt satellietbeelden van de stad.

Massamoorden

El-Fasher in Darfur werd lange tijd belegerd door de RSF. De RSF waren eerder als 'Janjaweed'-milities van de Soedanese dictator Omar al-Bashir actief in de bloedige etnische strijd in Darfur. In 2013 kregen ze een officiële paramilitaire status.

De dictator is in 2019 afgezet. De milities werden als RSF onder leiding van generaal Muhammad Hamdan Dagalo rivaal van het leger dat wordt aangevoerd door generaal Abdel Fattah al-Burhan. In april 2023 barstte een oorlog uit tussen de twee.

De RSF bestaan voornamelijk uit etnisch of cultureel Arabische stammen in Darfur. Ze hebben het net als vroeger als Janjaweed gemunt op andere stammen die ze niet als Arabisch of islamitisch beschouwen. Daarbij worden op grote schaal massamoorden gepleegd volgens internationale organisaties.