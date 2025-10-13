Sonja Barend Award voor derde keer naar Coen Verbraak

HILVERSUM (ANP) - Coen Verbraak is opnieuw de winnaar geworden van de Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview van het afgelopen seizoen. Hij is de eerste die voor de derde keer op de erelijst staat. Het winnende gesprek komt uit het HUMAN-programma Over Leven, waarin Verbraak sprak met voormalig strafrechtadvocaat Bram Moszkowicz.

Een vakjury van meer dan vijftig vakgenoten koos Verbraak uit een longlist van negen interviews. "Coen Verbraak steekt er met kop en schouders bovenuit", vindt presentatrice Astrid Kersseboom. Radiomaker Frits Spits noemt het gesprek "een zeldzaam hoogtepunt in de televisiegeschiedenis. Omdat Verbraak alles durft te vragen en Moszkowicz geen vraag ontwijkt."

Tim Hofmans laatste gesprek met de vorig jaar overleden Eva Hermans-Kroot voor Over Mijn Lijk eindigde op de tweede plaats en Tijs van den Brink, die de journalistiek verruilt voor politiek Den Haag, werd derde met zijn interview met Frans Timmermans in Adieu God?.

De Sonja Barend Award, een initiatief van de VARAgids, werd uitgereikt in het BNNVARA-programma Pauw & De Wit.