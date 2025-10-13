ECONOMIE
JA21: Oekraïne geen NAVO-lid, te veel in Russische invloedssfeer

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 23:04
anp131025219 1
AMSTERDAM (ANP) - JA21 vindt niet dat Oekraïne lid mag worden van de NAVO of de Europese Unie. Het land ligt "te veel in de Russische invloedssfeer", zei kandidaat-Kamerlid Michiel Hoogeveen maandag tijdens een debat over buitenlandse politiek in De Balie in Amsterdam.
Daar gingen naast Hoogeveen ook Laurens Dassen (Volt), Harmen Krul (CDA), Daniëlle Hirsch (GroenLinks-PvdA), Eric van der Burg (VVD) en Jan Paternotte (D66) met elkaar in debat over de rol van Nederland op het wereldtoneel. JA21 bleek vaak het buitenbeentje.
Het Oekraïense lidmaatschap van de EU en NAVO is een "enorm risico", denkt Hoogeveen die eerder voor de partij in het Europees Parlement zat. Hij vindt het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne een "onnodige provocatie". De NAVO stelt dat Oekraïne een "onomkeerbare stap" richting lidmaatschap heeft gezet.
Volgens Hoogeveen zijn er andere manieren om het land bij de EU en NAVO te betrekken. Ook is het voor hem geen discussie omdat de Amerikaanse president Donald Trump al heeft gezegd Oekraïne niet bij het militaire bondgenootschap te willen.
