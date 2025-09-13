ECONOMIE
Turkse gemeenschap: veel onrust door haatbrieven aan moskeeën

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 13:00
UTRECHT (ANP) - In de Turkse gemeenschap in Nederland is veel onrust ontstaan door haatbrieven die de afgelopen periode naar meerdere moskeeën zijn gestuurd. Dat laat het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) zaterdag weten. Voorzitter Zeki Baran spreekt van "walgelijke brieven", met daarin "dreigende en discriminerende teksten en besmeurd met zogenaamde bloedvlekken".
Het AD meldde vrijdag dat moskeeën in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Den Haag de brieven hadden gekregen. De Essalam-moskee in Rotterdam zou ook een dvd hebben ontvangen met de tekst "Last day of Islam in Europe" erop.
"Terecht hebben de moskeeën aangedrongen op effectieve veiligheidsmaatregelen", schrijft Baran in een brief aan demissionair minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken. Hij hoopt dat Rijkaart burgemeesters in gemeenten waar dit speelt, oproept om daarover in overleg te gaan met moskeegemeenschappen en de politie.
