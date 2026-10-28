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Spaanse minister: toestaan doorrijden trein onverklaarbaar

Samenleving
door anp
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URDA (ANP/RTR) - De trein die woensdagochtend op een andere trein botste in Spanje had daarvoor onterecht toestemming gekregen om verder te rijden, zei transportminister Óscar Puente op een persconferentie. Volgens hem was de trein even daarvoor stil komen te staan vanwege een seinstoring en is het "onverklaarbaar" dat die daarna toch zijn reis mocht hervatten.
Puente stelde dat alle treinen automatisch waren komen stil te staan door de storing. Daarna zou de "verkeerde" beslissing zijn genomen om die ene trein weer door te laten gaan. 25 kilometer later botste die op de andere trein die nog stilstond.
Zeker 64 mensen kwamen om bij het treinongeluk. Tientallen anderen raakten gewond.
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