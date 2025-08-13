Spanje bestrijdt met moeite tal van natuurbranden

Brandbestrijders in verscheidene delen van Spanje proberen natuurbranden meester te worden. Er zijn al dagen bossen en landerijen in brand gevlogen door veelal onbekende oorzaak, aldus Spaanse media.

Er zijn al branden bedwongen zoals bij Tarifa in Andalusië, maar in onder meer Galicië woedt een grote bosbrand in de streek van Ourense, 400 kilometer ten noordwesten van Madrid, die al 8000 hectare beslaat en niet onder controle is.

Bij de branden zijn op verschillende plaatsen twee doden en tientallen gewonden gevallen. Bij de branden in Ourense zijn vier brandweerlieden gewond geraakt en twee hebben ernstige brandwonden opgelopen, melden Spaanse media. Circa 7000 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. In de regio Castilië en Leon zijn bij branden ook zeven gewonden gevallen, onder wie vier die in kritieke toestand in ziekenhuizen liggen.