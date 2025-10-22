Spanje komt met lijst Franco-symbolen om te verwijderen

MADRID (ANP/AFP) - Spanje komt binnen enkele weken met een lijst van symbolen van de fascistische dictatuur van Francisco Franco die uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Premier Pedro Sánchez heeft aangekondigd dat die lijst voor het einde van november openbaar moet worden gemaakt. In die maand is het vijftig jaar geleden dat Franco overleed.

Spanje probeert al jaren de zichtbaarheid van het Franco-regime op straat te verkleinen door bijvoorbeeld standbeelden weg te halen, maar er zijn nog veel symbolen en elementen die refereren aan het fascistische verleden. Zo zijn er nog straten vernoemd naar aanhangers van zijn regime en staat in Madrid een grote triomfboog ter ere van de francoïstische overwinning in de burgeroorlog.

Volgens de actiegroep Debería Desaparecer (Het Moet Verdwijnen) zijn er nog zo'n 6000 van dat soort Franco-symbolen.