Spanje sluit zich niet aan bij Trumps Vredesraad

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 6:31
anp230126035 1
BRUSSEL (ANP/DPA) - Premier Pedro Sánchez heeft gezegd dat Spanje zich niet aansluit bij de door de Amerikaanse president Donald Trump opgerichte Vredesraad, een initiatief dat volgens critici de Verenigde Naties ondermijnt. "We stellen de uitnodiging op prijs, maar we wijzen deze af", zei Sánchez tegen verslaggevers na een EU-top in Brussel.
"We doen dit vooral uit oogpunt van consistentie", aldus Sánchez, die eraan toevoegde dat het Spaanse besluit in lijn is met "de multilaterale orde, het systeem van de Verenigde Naties en het internationaal recht". De Spaanse premier wees er ook op dat de Palestijnse Autoriteit niet is opgenomen in de raad.
Trump lanceerde de raad donderdag officieel tijdens het World Economic Forum in Davos.
Ongeveer zestig regeringen zijn uitgenodigd om deel te nemen, maar slechts weinig westerse bondgenoten van Washington hebben publiekelijk ingestemd. Hongarije en Bulgarije zijn de enige EU-lidstaten die tot nu toe hebben toegezegd. Andere deelnemers zijn Argentinië, Israël en Saudi-Arabië.
