Weeronline: ijzel houdt in noorden mogelijk tot middag aan

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 6:43
anp230126037 1
HOUTEN (ANP) - In het noorden van het land houdt de ijzel mogelijk tot de middag aan, meldt Weeronline. Ook daarna kan het lokaal nog steeds glad zijn, omdat het kwik rond het vriespunt blijft. Voor de Waddeneilanden geldt nog tot 09.00 uur code oranje om verraderlijke gladheid. In Friesland, Groningen en Drenthe is de weerwaarschuwing tot 07.00 uur actief.
Langs de oostgrens in Groningen en Drenthe zijn de wegen glad omdat het daar heeft geijzeld. De komende uren moet het noorden dus ook nog rekening houden met ijzel, omdat er regen valt die eenmaal op de grond meteen bevriest. Dat brengt verraderlijke gladheid met zich mee, aldus Weeronline.
Ook in Flevoland en Overijssel heeft het afgelopen nacht geijzeld, maar wel minder dan in het noorden. Het is daardoor minder glad, maar toch kan er lokaal sprake zijn van gladheid. Tot 08.00 uur geldt in de twee provincies code geel.
