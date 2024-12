Zo'n 4000 kilo vuurwerk onderschept bij Duitse grens

GRONINGEN (ANP) - De politie heeft zaterdag in Groningen en Drenthe ongeveer 4000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij controles aan de grens met Duitsland. Het is de eerste dag van de mobiele controles in de provincies.

Volgens de politie gaat het onder meer om illegaal knalvuurwerk. In Duitsland mag dat wel worden verkocht, maar in Nederland is het verboden, en daarom mag het ook niet worden meegenomen vanuit Duitsland naar Nederland. Ook toegestaan vuurwerk is onderschept: mensen mogen maximaal 25 kilo daarvan in hun auto vervoeren.

Zowel in Nederland als in Duitsland is de verkoop van vuurwerk zaterdag begonnen.