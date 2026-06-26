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Speurteam USAR onderweg naar Venezuela

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 12:36
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EINDHOVEN (ANP) - Een reddingsteam van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) is vrijdag vertrokken naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land is getroffen door twee aardbevingen, waardoor minstens 188 mensen zijn overleden. Onder het puin van ingestorte gebouwen liggen waarschijnlijk nog enkele honderden mensen. De ploeg is erin gespecialiseerd om ze te zoeken.
Het team bestaat uit 65 mensen en acht speurhonden. Ze vertrokken vrijdag rond het middaguur met een vliegtuig van Defensie vanaf de luchtmachtbasis in Eindhoven. Aan boord hebben ze ook ongeveer 16.000 kilo aan materieel. De hulpverleners komen waarschijnlijk vrijdagavond (lokale tijd) aan in Venezuela.
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