Sprongetje van blijdschap in Winterswijk na 'jullie hebben hem'

IJsmeester Hendrik van Prooijen heeft de jaarlijkse wedstrijd voor het organiseren van de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen binnengehaald voor zijn Winterswijkse IJsvereniging (WIJV). Met zeker 35 millimeter is het ijs dik genoeg bevonden door schaatsbond KNSB. "Toen de man die de meting deed zei 'gefeliciteerd, jullie hebben hem', maakte ik wel een sprongetje hoor!"

"Ik denk dat het hetzelfde gevoel is als iemand heeft die vanavond als eerste over de finish komt", zegt Van Prooijen. "Je weet dat er nog zes andere verenigingen zijn die dit ook graag willen."

De ijsmeester kreeg dit voor elkaar met een team van zestien vrijwilligers. Per nacht sproeiden ze in vier teams van twee mensen. "Sommigen waren niet weg te slaan, of het nou om 03.00 uur of 05.00 uur was." Trots: "En dat met de kerstdagen."

Witte toplaag

Naast de inzet van de vrijwilligers zijn de ligging in Nederland pal aan de oostgrens en een speciale sproeimachine belangrijke componenten, legt de ijsmeester uit. Daarbij ligt het ijs op asfalt waar schuimbeton onder zit. Dat werkt als isolator, waardoor bodemwarmte niet kan optrekken en het ijs niet aantast. Deze omstandigheden maakten de marathon in januari 2024 mogelijk. Toen kwam er zo'n 3000 man publiek, weet Van Prooijen nog.

Nieuw dit jaar is een witte toplaag op het asfalt. Die kaatst zonnestraling af, waardoor ook van bovenaf warmte minder grip heeft op het ijs. Hierdoor kon de baan medio november al open voor recreatie.

Tachtig vrijwilligers

Na een korte nacht is Van Prooijen vrijdagmorgen weer bij de baan. In totaal komen deze wedstrijddag tachtig vrijwilligers in de benen. Om 18.00 uur schaatsen de vrouwen tachtig rondes, om 19.30 uur volgen honderd rondes van de mannen over De Witte Poorte.

Om het ijs hard te krijgen voor de wedstrijden, wordt er sinds 05.00 uur niet meer gesproeid. "Omdat je het met water anders juist weer iets opwarmt." De baan staat Tweede Kerstdag volledig in dienst van de wedstrijden, zaterdag is recreatiepubliek weer welkom. "We willen graag de eerste zijn", legt Van Prooijen zijn dubbele missie uit, "maar wij hopen vooral dat Nederland meer gaat schaatsen".