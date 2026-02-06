ECONOMIE
Schulting klaar voor haar olympische debuut op de langebaan

Sport
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 12:57
MILAAN (ANP) - Suzanne Schulting is klaar om haar beste race ooit te rijden maandag op de 1000 meter in het Milano Speed Skating Stadium. De meervoudig olympisch kampioene shorttrack staat voor haar olympisch debuut op de langebaan. "Wat het dan waard is, gaan we zien", keek de 28-jarige schaatsster vooruit.
Schulting zag een grote wens uitkomen door op de Spelen van Milaan in actie te mogen komen op de langebaan. Ze komt later ook nog uit bij het shorttrack. "Dit is wat ik heel graag wilde en waarvan ik wist dat de kans heel klein was dat het ging lukken", zei ze na de training. "Ik vind het wel vet dat ik hier mag staan. Ik heb een kans, net als iedereen die aan de start staat."
Haar snelste 1000 meter (1.13,97) dateert al van 2020, maar haar kilometer van nu is volgens Schulting moeilijk te vergelijken met die rit. "Ik ben een snellere eerste ronde gaan rijden. Ik hoop dat het trainingsblok dat we hebben gehad er hier uitkomt voor die laatste ronde. Dan kan het interessant worden."
