VN-chef roept alle partijen op zich aan vredesplan te committeren

door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 18:14
NEW YORK (ANP/AFP) - Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres roept alle partijen op om zich te committeren aan het vredesplan voor Gaza van de Amerikaanse president Donald Trump en de uitvoering daarvan. "Hij herhaalt wederom zijn oproep tot een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren", aldus de woordvoerder van de VN-baas.
Trump presenteerde maandag zijn twintigpuntenplan. Het voorziet onder meer in een gevangenenruil en een onmiddellijk einde aan de oorlog. Ook moet het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza en mag Hamas geen rol krijgen in het nieuwe bestuur.
De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn steun uitgesproken voor het plan. Hamas heeft nog niet gereageerd. Volgens Qatar vinden dinsdag gesprekken plaats met onderhandelaars van de Palestijnse beweging. Hamas zou tegen Qatar hebben gezegd het plan "op verantwoorde wijze" te bestuderen.
