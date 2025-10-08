Italiaanse bendeleden vast om poging tot corruptie Winterspelen

ROME (ANP/RTR) - Twee broers van een beruchte Italiaanse bende hooligans, Lazio's "Irriducibili", zijn gearresteerd na een poging om illegaal overheidsopdrachten voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar te verkrijgen. Dat melden Italiaanse aanklagers woensdag.

De mannen, oorspronkelijk afkomstig uit Rome, probeerden te profiteren van de Olympische Spelen door op maffia-achtige wijze controle uit te oefenen over de drugshandel en het nachtleven in het Alpenoord Cortina, dat de Winterspelen van 6 tot en met 22 februari samen met Milaan organiseert.

De gearresteerde mannen zouden zich hebben voorgedaan als hooggeplaatste leden van de Romeinse onderwereld en pronkten met hun vriendschap met de overleden leider van de "Irriducibili", Fabrizio Piscitelli, die in 2019 in een park in Rome werd doodgeschoten. "Irriducibili" betekent vrij vertaald "diehards".