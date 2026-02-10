Werkgevers, boeren en bouw kritisch over Gelderse stikstofplannen

ARNHEM (ANP) - Werkgevers, boerenorganisaties, de bouw en andere sectoren in en rond de Veluwe zijn kritisch over de plannen van het Gelderse provinciebestuur voor de zogeheten stikstofzones. Gelderland wil in stroken van 500 meter in en rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden maatregelen nemen. Het doel is de stikstofuitstoot fors te verminderen en de staat van de natuur te verbeteren. Brancheorganisaties zeggen dat de plannen nu niet uitvoerbaar zijn. Ze bieden volgens hen geen garantie op het loskrijgen van de vergunningverlening en het legaliseren van PAS-melders.

Het Gelderse college wil met het pakket maatregelen weer toestemming kunnen geven voor zaken als woningbouw en de aanleg van wegen. Door een aantal uitspraken van de rechter kunnen provincies amper nog natuurvergunningen verlenen. De provincie stelt onder meer een verbod op nieuwe veehouderijen in de stikstofstroken voor en wil boeren verplichten oudere stallen te moderniseren.