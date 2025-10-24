ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS sturen vliegdekschip naar Caribische Zee om strijd tegen drugs

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 18:56
anp241025166 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten sturen het vliegdekschip USS Gerald R. Ford en een begeleidende vloot naar de Caribische Zee in hun strijd tegen drugstransporten in dat gebied. Dat meldt het Pentagon. Daarmee neemt de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het gebied flink toe.
"De opgevoerde aanwezigheid vergroot de Amerikaanse capaciteit om de illegale activiteiten en actoren die de Amerikaanse veiligheid bedreigen, te detecteren, monitoren en verstoren", aldus Pentagon-woordvoerder Sean Parnell op X.
Parnell noemde niet wanneer het vliegdekschip richting het gebied vaart.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

Loading