VS sturen vliegdekschip naar Caribische Zee om strijd tegen drugs

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten sturen het vliegdekschip USS Gerald R. Ford en een begeleidende vloot naar de Caribische Zee in hun strijd tegen drugstransporten in dat gebied. Dat meldt het Pentagon. Daarmee neemt de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het gebied flink toe.

"De opgevoerde aanwezigheid vergroot de Amerikaanse capaciteit om de illegale activiteiten en actoren die de Amerikaanse veiligheid bedreigen, te detecteren, monitoren en verstoren", aldus Pentagon-woordvoerder Sean Parnell op X.

Parnell noemde niet wanneer het vliegdekschip richting het gebied vaart.